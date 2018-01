The world is not enough

La via per il paradiso: salita al Monte Kyaiktiyo ,o Goldenrock

Piu' del santuario vero e proprio, un enorme macigno rivestito in oro in equilibrio precario su una vallata mozzafiato ( ne parlero' piu' approfonditamente nel prossimo post), quello che merita davvero e' il viaggio per arrivare in cima alla montagna.

La mattina presto si prende il pullman ( in realta' un furgoncino aperto con alcune panche di legno in grado di ospitare fino a quaranta persone) nel centro di Kinpun, in un capolinea chiassoso che ricorda un caravanserraglio: la prima corsa parte alle sei di mattina, e gia' la folla e' numerosissima. Kyaiktiyo (o Goldenrock) e' il terzo santuario birmano per importanza, non stupisce quindi che ci sia cosi tanta gente. Una volta preso posto si aspetta che il camion sia pieno e quindi finalmente si parte.Per raggiungere la cima ci vogliono all'incirca quarantacinque minuti:la strada si inerpica da subito pericolosamente sul fianco della montagna,il furgone arranca,in diversi punti bisogna fermarsi per dare la precedenza a quelli che arrivano in senso contrario ad una velocita' folle. Vedo la faccia di qualche turista con un'espressione di puro terrore sfrecciare accanto a noi, e mi vengono in mente le parole di Paolo Conte .."E stringe i denti la bionda ,si sente una fionda e abbozza un sorriso con la fifa che c'è in lei.."..penso che poi tocchera' anche a me scendere, per fortuna siamo cosi pigiati l'uno contro l'altro che almeno sara' impossibile volare fuori dal furgone. Il percorso comunque e' meraviglioso, e i compagni di viaggio di compagnia. Arrivati alla meta si scende e si prosegue a piedi.E' una vera processione: monaci, famiglie, persone comuni si recano in pellegrinaggio verso la roccia dorata, insieme a venditori di ogni genere con ceste sulle spalle piu' grandi di loro, questuanti, donne con enormi vassoi di cibo in equilibrio precario sulla testa, portantine di legno che trasportano anziani. Lungo il percorso siamo affiancati da colorati venditori di cibo,frutta e fiori da offrire in dono. Ci si lascia trasportare da questo fiume in piena, contagiati dall'euforia del luogo,fino ad arrivare all'ingresso del santuario; si lasciano le scarpe e ci si addentra in uno dei luoghi piu' sacri del Myanmar.