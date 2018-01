L'utente del territorio

In Catasto senza spiccioli

Dal 1° gennaio 2018 il contribuente non potrà più utilizzare il contante per pagare le visure catastali e le ispezioni ipotecarie oppure il rilascio di copie di atti notarili.



I pagamenti dovranno essere effettuati soltanto con carte di credito, carte di debito, ossia il cosiddetto "bancomat" (vanno bene anche quelle prepagate ricaricabili) e la marca servizi, che costituisce l'evoluzione della popolare marca da bollo. È possibile adoperare allo stesso modo il modello F24, ma quello nella versione recentemente innovata e denominato F24Elide.



Una novità che semplificherà gli adempimenti contabili dell'amministrazione finanziaria dello Stato. Al contrario complicherà la vita al cittadino, in particolare a chi non ha dimestichezza con gli strumenti di pagamento elettronici.