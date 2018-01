The world is not enough

Uomo sul traghetto per Dala,Yangon

Tutti i birmani, uomini,donne e bambini, portano sul viso una crema gialla; c'e' chi ne mette un solo puntino sul naso, chi con le dita lascia segni sulle gote o chi ricopre tutta la superficie del volto. Pensavo fosse un segno di appartenenza a qualche tribu' invece mi spiegano che si tratta di un vero e proprio prodotto di bellezza, una crema chiamata thanaka che le donne utilizzano come make up e per idratare la pelle, mentre gli uomini e i bambini principalmente come protezione solare. Si ricava da un albero, il tronco viene ridotto in soffice polvere da emulsionare con un po' di acqua e quindi da cospargere sul viso. Non troverete persona senza questa sorta di maschera sul viso:senza differenza di sesso e di eta',in qualsiasi luogo e impegnati in qualsiasi attivita' i birmani portano con nonchalance questo (insolito per noi) make up, a dimostrazione di come i canoni estetici siano assolutamente relativi.