The world is not enough

Diario birmano:viaggio per immagini (e qualche parola) dal Myanmar

Il Myanmar e' poesia pura e gentilezza, e' una sensazione dolce e struggente che tocca il cuore ogni istante, e' lo splendore dei suoi paesaggi, e' un luogo dove noi occidentali non siamo ancora arrivati a contaminare con la nostra idea di societa' e civilta', e' la meravigliosa e rara consapevolezza di essere noi "gli altri", e' lo stupore della gente nel vederci diversi, il fermarci per una foto e per fare mille domande curiose. Le persone hanno fatto la vera differenza in questo viaggio, sono state la parte migliore di questa incredibile avventura. Attraverso alcune foto scattate lungo il percorso spero di riuscire a trasmettere almeno in parte le emozioni vissute e perche' no, la voglia di partire!