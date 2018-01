L'utente del territorio

Nel 2018 più verde e meno imposte

Scorrendo la legge di Bilancio 2018 si scopre che sono molte le novità introdotte in materia di sconti del Fisco a favore di chi esegue interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.



Nella mescolanza di novelle è degna di nota quella che prevede la possibilità di godere di una detrazione d'imposta del 36% sulle spese sostenute per realizzare degli interventi di sistemazione a verde di porzioni di fabbricati esistenti.



La spesa massima ammessa è di 5.000 euro a unità immobiliare ad uso abitativo e lo sconto vale soltanto per il 2018.



Una bella opportunità per migliorare la qualità dell'abitare, risparmiando sulle imposte e incrementando il valore degli immobili.