Las Pezia Calling

Chiamata 3 - Pansy

PANSY

Lambrate/Ortica, Milano, 1 dicembre 2017, ore 15.30-18.30



La capostipite di sé. Una donna alla guida dei musei: Caterina Marcenaro a Genova dal 1948-'71



La giornata inaugurale del circolo di lettura PANSY ha avuto luogo il 1 dicembre 2017 presso FAQ studio, Milano, tra i quartieri di Lambrate e Ortica a Milano.

Il libro scelto per questo primo incontro è “La capostipite di sé. Una donna alla guida dei musei: Caterina Marcenaro a Genova dal 1948-71”. Alla presenza dell’autrice Raffaella Fontanarossa, un piccolo gruppo di appassionati lettori si sono raccolti intorno al tavolo, raccogliendo il mio invito a trascorrere una giornata insieme per discutere sul significato, all’interno delle vite professionali di ognuno, della ricerca riportata in forma di libro da Raffaella.

Sono stati necessari circa 4 mesi per individuare una data utile a tutti. Ma finalmente il giorno è arrivato e così Lara Conte, storica dell'arte contemporanea e sostenitrice del progetto sin dall’inizio, Andrea Canziani, proposto da Raffaella per il suo bagaglio di conoscenze, anche di prima mano, sugli argomenti e i luoghi indagati, Silvia Benvenuti, attenta operatrice delle dinamiche museali, si sono ritrovati insieme a me per questa giornata di conversazione. A fare gli onori di casa, Valeria Maggiani, con la quale, insieme a Cristiano Guerri, condivido una parte dello studio di proprietà di Giovanni Anghileri. Il debito di gratitudine che ho nei confronti di tutti loro potrebbe essere quasi inestinguibile e l’avventura è iniziata nel migliore dei modi.



PANSY è il nome che ho scelto per un circolo di lettura, un gruppo di conversazione, che basandosi sulla lettura di un testo, libro o saggio, da me proposto, ne approfondisce le tematiche per valutarne la portata nei propri ambiti professionali e ludici. Non si tratta di criticare la bontà della ricerca o del pensiero racchiuso nella testo proposto, ma di ripensare alle proprie conoscenze e modalità lavorative attraverso quanto espresso in esso.



La fortuna che ha accompagnato questo primo appuntamento mi fa ben sperare per il futuro. Mi auguro che queste giornate di lettura e di studio si possano ripetere numerose durante il 2018 e di darne conto in questa sede.