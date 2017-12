Girointondo

A scuola di genitori

L’educazione dei figli è uno di quei temi caldi, anzi caldissimi, intorno al quale convergono mille e una teoria. C’è chi lascia i propri pargoli liberi di esprimersi senza porre limiti, a costo di vivere in case affrescate a pennarello e di contribuire terribilmente all’inquinamento acustico (con buona pace di tutto il vicinato). E chi li “coccola” con ansie e premure che se si fanno male, sbagliano, cadono, poi come fanno!? E fasciano i mobili del salotto con la carta da imballaggio e impongono il caschetto anche a tavola.



Il buon senso e la famosa “via di mezzo” possono essere buone linee guida, fari nella notte per illuminare menti confuse. E anche il parere dell’esperto può essere utile, soprattutto se i temi in questione sono ben più delicati di una tinteggiatura artistica. I Sogni di Benedetta, associazione di promozione sociale nata alla Spezia nel 2014 e attiva sul territorio in fatto di tematiche infantili, offre per tre mercoledì, da dicembre a febbraio, altrettanti incontri che si preannunciano molto utili per i neo (e meno neo) giovani (e meno giovani) genitori.

Un’occasione importante per migliorare il proprio ménage famigliare e, cosa ancor più importante, la vita dei nostri incolpevoli figli.



Il primo incontro è previsto per mercoledì 6 dicembre alle ore 20.45 al Cinema Teatro Palmaria (Canaletto). Titolo dell’incontro a cura di Daniele Novara, docente del Centro Psicopedagogico per la Pace di Piacenza, sarà "Non è colpa dei bambini", e ci mancherebbe, mi verrebbe da aggiungere, e non certo per banalizzare il tema.

Il secondo incontro, stesso orario e stesso luogo, avverrà mercoledì 24 gennaio e sarà tenuto da Fabrizio Lertora che affronterà come argomento "L'arte di organizzare l'educazione dei figli". E infine mercoledì 28 febbraio Paolo Ragusa tratterà un altro tema decisamente importante per la crescita individuale e cioè "Aiutare i figli nelle scelte". Impresa questa sì, assai ardua.



Per partecipare è necessario iscriversi entro il mese di novembre mandando la propria adesione a scuolagenitori@isognidibenedetta.it oppure chiamando il 392 8462515, dalle 16.00 alle 19.00

La partecipazione prevede un contributo di 5 euro a incontro.