Girointondo

È il fiore all’occhiello dell’estate sarzanese e ogni anno propone un ricco carnet di incontri con un tema sempre diverso. Per la sua 14esima edizione il Festival della Mente avrà come tema “la rete” e andrà in scena nelle date 1-2-3 settembre a Sarzana. Tralasciando gli incontri per i grandi, tutti interessanti e mai banali, ci concentriamo sul “Programma per bambini e ragazzi” affidato anche quest’anno a Francesca Gianfranchi, designer locale (visitate il sito www.giokit.com, merita!). Il festival nel festival, quello cioè dedicato ai piccoli, conta 22 appuntamenti (dal n°42 al n°63 del programma generale) e non delude le aspettative

né dei piccoli né dei grandi, coinvolti anche loro in alcune attività.

È il caso, ad esempio, di “Fare rete”, il primo appuntamento tra quelli dedicati alle piccole menti (1 settembre, ore 18, Talent Garden). “Di cosa è fatta la rete della nostra vita?” e “Quali legami sono realmente importanti?” sono alcune delle domande a cui genitori e figli cercheranno di rispondere attraverso giochi teatrali e creazioni artistiche.



I laboratori sono rivolti a bambini di età differenti, comunque dai 5 anni in su (trovate le indicazioni nel programma) e catturano l’attenzione già dal titolo. Ne cito solo alcuni: “Eroi dei nostri giorni”, “Colora a cento all’ora”, “Com’è nata la musica nel mondo”, “Vestiti da supereroi”,“Musica bambina”.

Il Festival formato ragazzi affronterà dunque svariati sottotemi, quello del riciclo, del viaggio, della musica, delle immagini con e senza parole, delle piante, della matematica, della paura, della ricerca di se stessi… E tutto questo, giocando, pasticciando, incollando, tagliando, ascoltando, recuperando e un sacco di altri “ando”…

Ultimo ma non ultimo dettaglio, i laboratori saranno ideati e condotti da illustratori, scrittori e artisti pluripremiati, nomi importanti dell’editoria per ragazzi e del panorama artistico in generale. E scusate se è poco. Avere maestri come Alessandro Sanna o Pia Valentinis, tanto per citarne alcuni, non capita tutti i giorni.

E poi c’è “Creativamente Kids”, ideato da Giorgio Scaletti, altro designer locale. Si tratta di una mostra di oggetti, progetti, neanche a dirlo, creativi che durerà tutti i tre giorni del festival nei locali della Casa della salute (ospedale vecchio). Sulla pagina Fb trovate focus su protagonisti e opere.

Quindi mamme e papà prenotatevi! Sì perché la prenotazione ai laboratori è obbligatoria, in tutti i sensi.