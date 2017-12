L'utente del territorio

Cambiare la visione del verde pubblico

Le tante virtù della natura sono tutte da riscoprire grazie a una mutata e lungimirante valutazione dei vantaggi che possono essere apportati da una gestione efficiente del verde urbano.

Oltre a migliorare la qualità dell'abitare e rendere turisticamente più attrattivo un centro abitato, è stato dimostrato che una migliore facilità di accesso e una maggiore disponibilità di aree verdi incide positivamente sulla salute dei cittadini. Pare che gli effetti sulle persone siano così positivi da attenuare il disagio esistente a causa delle differenze socio-economiche presenti nella società, consentendo a tutti di godere di spazi pubblici dove svolgere delle attività sportive, portare gli anziani e i bambini oppure dove fare una pausa dal lavoro e trascorrere rilassati un po' di tempo libero.

Negli ultimi decenni la normativa si è continuamente evoluta perseguendo l'obiettivo di incentivare la realizzazione di aree verdi urbane e aumentare la vegetazione nelle città. Le amministrazioni comunali hanno l'obbligo di piantare, entro sei mesi dalla nascita, un albero per ogni bambino iscritto all'anagrafe. Ma non solo. I Comuni devono redigere e pubblicare un bilancio arboreo degli alberi piantati negli spazi pubblici. Insomma, dove non arriva la sensibilità per l'ambiente degli amministratori comunali, tenta di supplire il legislatore inserendo nuovi obblighi e vincoli a carico dei Comuni.

In verità occorre mutare l'approccio alla questione e comprendere che il verde pubblico non è un peso di cui disfarsi, ma costituisce un patrimonio della collettività. Inoltre, rappresenta un valore aggiunto nella vita economica e sociale di una qualsiasi località, ancor di più per una città che ambisce a definirsi una meta turistica. Tra le vie per la ripresa economica del Paese si fa diffusamente riferimento anche alla valorizzazione dell'Italia quale Patria della Bellezza. Coerentemente, allora, bisogna agire cambiando passo, per tradurre in realtà il potenziale vantaggio competitivo del Bel Paese, nell'interesse di tutti.