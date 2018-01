Volley, la Zephyr è inarrestabile

Val di Magra - La Zephyr Trading prosegue costante e sicura la propria marcia in vetta alla classifica della Serie C ligure di pallavolo maschile, pressoché passeggiando in casa del Tre Stelle Villaggio ad Acquarone fra Chiavari e Lavagna, anche se nel frattempo un recupero vale all’ Admo lavagnese l’aggancio in testa.

Per la cronaca stavolta hanno giocato Podestà al palleggio con Nitti opposto, De Lucchi e Benevelli al centro con Vignali libero, di banda Boggio e Cisternino; nel finale dentro Sisti al posto di Podestà. Non entrati Borrello, Calcagnini, Scatizzi e Vescovi.

In arrivo ora il Santa Sabina di Genova al Palaconti di Santo Stefano Magra.

Questi poi gli altri risultati in quella che in Serie C ligure maschile di pallavolo era l’ 8.a giornata: Admo L.-Spedia Sp 3-1, Albisola-Amadeo S. Remo 1-3, Avis Finale-Cus Ge 1-3, Futura-Olympia 0-3 e Santa Sabina-Colombiera 3-1.

Ne consegue una classifica che recita…Zephyr Trading Valdimagra e Admo Lavagna punti 22, Cus Genova 18, Spedia La Spezia 17, Avis Finale Ligure 15, Tre Stelle Villaggio 14, Acli S. Sabina 13, Colombiera Project 8, Grafiche Amadeo San Remo 7, Albisola Volley 4, Olympia Voltri 3, Futura Avis Bertoni Ceparana 1.

Prossimo turno…Cus-Admo, Grafiche Amadeo-Futura Avis C., Colombiera Sarzana-Avis Finale L., Olympia-Albisola, Spedia Spezia-3 Stelle V. e Zephyr-Acli S.S.