Un nuovo studio per il Rio Maggio, obbiettivo sicurezza

L'amministrazione: "Suppliamo all'assenza di iniziative della Provincia".

Val di Magra - Ok dall'amministrazione comunale di Arcola a una nuova attività di indagine e approfondimento sulla porzione tombinata del Rio Maggio di Romito Magra, uno studio volto a delineare un quadro di riferimento utile per proporre interventi necessari per la fruizione pubblica del manufatto in sicurezza. La lente di ingrandimento dei tecnici torna a soffermarsi sul Rio Maggio a causa, come si legge nelle carte comunali, di "uno stato di avanzato degrado ed ammaloramento generalizzato di una porzione significativa della soletta di copertura".



Palazzo civico, confermando "l’assenza di diretta competenza nella gestione della tombinatura non essendone proprietaria", intende così "farsi in ogni caso parte diligente supplendo all’assenza di iniziative della Provincia della Spezia, ed approfondire il livello di conoscenza tecnica circa la reale consistenza della struttura indagata, al fine di entrare in possesso di dati oggettivi, scientificamente incontrovertibili, atti a valutare l’idoneità statica della struttura qui trattata". La finalità è continuare a consentire il transito dei pedoni in tutta sicurezza. E in caso d’esito negativo dell’indagine che sarà avviata, è intenzione dell’amministrazione, come accennato, estendere lo studio per individuare le soluzioni tecniche da porre in essere con urgenza per scongiurare pericoli e per consentire l’utilizzo della soletta nella misura in cui questa serve a consentire il passaggio delle persone da e per gli edifici e i negozi che si affacciano sul manufatto.