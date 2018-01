Svar, il Comune di Santo Stefano vuole alleggerire la partecipazione

Ingaggiato l'avvocato Andrea Dianda.

Val di Magra - Il Comune di Santo Stefano Magra vuole alienare e mettere sul mercato parte delle sue partecipazioni nella società Svar - Società valorizzazione aree portuali, di cui l'ente comunale è socio al 43 per cento. "Questo da un lato permetterebbe di monetizzare un'odierna importante valore delle quote societarie che permetterebbe di effettuare rilevanti investimenti per la Comunità (ad esempio le scuole) dall'altro mantenere sempre importanti quote in Svar Srl tali da poter concorrere a svolgere comunque un ruolo di indirizzo e programmazione nella società stessa", si legge in un recente atto con cui l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Paola Sisti ha affidato all'avvocato Andrea Dianda, di Lucca, l'incarico di prendersi cura del citato processo di 'alleggerimento' della presenza in Svar. Al professionista, docente di diritto civile delle scuole di specializzazione per le professioni legali dell'Università di Pisa, andranno per questo compito 5mila euro.