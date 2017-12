Superenalotto, festa a Vezzano Ligure, per un 5 da 22mila euro

Val di Magra - Jackpot del SuperEnalotto sfiorato per un giocatore di Vezzano Ligure in provincia della Spezia che, nell'ultimo concorso del SuperEnalotto, ha centrato un 5 da 22.344,23 euro. La schedina vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata presso la Tabaccheria di via Aurelia, 1, in località Prati. Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i i 78,5 milioni di euro, il più alto in palio in Europa. In Liguria il 6 non è mai stato centrato, mentre da inizio anno la vincita più ricca è un 5 da 84mila euro realizzata a Genova.