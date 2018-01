Santo Stefano spiega il nuovo Piano di Protezione civile a residenti, alunni e dipendenti

Val di Magra - Prende il via a Santo Stefano la divulgazione del nuovo Piano comunale di emergenza e Protezione civile. Un'operazione che l'amministrazione giocherà su tre fronti. Il primo prevede tre incontri pubblici con la popolazione, uno per ciascuna delle tre zone in cui è stato funzionalmente articolato il territorio comunale ai fini di Protezione civile. L'appuntamento è per venerdì 12 gennaio all'Opificio calibratura dell'Area ex Vaccari. Alle 15.30 i geologi che hanno elaborato il Piano lo illustreranno ai residenti di Santo Stefano capoluogo, alle 17.00 a quelli delle frazioni Ponzano Belaso e Ponzano Madonnetta e alle 18.30 a quelli di Ponzano superiore.

Il secondo versante dell'iniziativa di divulgazione riguarda cli incontri presso le scuole elementari e medie per introdurre i bambini ai principali concetti di protezione civile, con illustrazione delle problematiche che più facilmente possono essere percepite dai bambini. Saranno utilizzate apposite illustrazioni grafiche e proiezioni di specifici sussidi audiovisivi selezionati. Gli incontri saranno almeno uno per ciascuna delle seguenti scuole: Scuola primaria (E Fermi) via Roma loc. Capoluogo; Scuola media statale (A. Schiaffini) loc. Capoluogo; Scuola primaria (C. Arzelà) via Castiglioni loc. Madonnetta; Scuola primaria Belaso- Ponzano Magra.

Infine, c'è l'aspetto della formazione per i responsabili di funzione (i dipendenti comunali) e per la squadra comunale dei volontari (tre incontri).