Santo Stefano, quattro gli stakanovisti del consiglio comunale

Val di Magra - Sono quattro i consiglieri comunali santostefanesi che nel 2017 non si sono persi nemmeno una seduta della massima assemblea civica, che da tempo si tiene all'Opificio della ex Vaccari in attesa dell'adeguamento sismico del Comune. Si tratta di quattro nomi della maggioranza: Chiara Battistini, Paola Lazzoni, il capogruppo Salvatore Stelitano - questi tre tutti Pd - e il socialista Angelo Zangani. Per loro, 13 presenze e 258 euro a testa di gettone. Seconda piazza per il capogruppo di 'Insieme per voltare pagina' Emilio Ratti, alfiere della destra in consiglio, e per Pietro Serarcangeli, ex Cinque stelle ora 'Santo Stefano in movimento': entrambi hanno collezionato 11 gettoni (219 euro a testa). Dieci presenze (e 199 euro ciascuno) per la Pd Enrica Ruscelli e per Alberto Monticelli, consigliere di 'Santo Stefano popolare', gruppo centrista guidato dall'appassionato Francesco Ponzanelli, che nel 2017 ha messo insieme 9 presenze (179 euro). Il gettone, come è facile dedurre, pesa poco meno di venti euro.