Santo Stefano a tutta Befana

Val di Magra - A Santo Stefano la Befana non si riposa ...e attende tutti i bambini il 6 e il 7 gennaio per giocare e divertirsi tutti insieme! Si parte venerdì 5 gennaio, dalle ore 17.00 con "I Befani bussano alla vostra porta!", organizzato in collaborazione con i rioni, per devolvere il ricavato in beneficenza.

Festa della Befana il 6 gennaio dalle ore 15:30 con spettacolo di burattini e calze per tutti presso il Circolo Arci La Pineta a Ponzano Magra, organizzata da Comitato Cittadinanza e Idee.

E ancora appuntamento presso l'Opificio Calibratura in area Vaccari, domenica 7 gennaio alle ore 15.00 con lo spettacolo di animazione, gioco della tombola per bambini e ... arrivo della Befana con calze per tutti.