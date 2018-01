Riduzioni sulla Tari per i cittadini di Luni

Scade il 31 gennaio il bando del Comune per il rimborso sull'imposta del 2017.

Val di Magra - I cittadini di Luni avranno tempo fino al 31 gennaio per partecipare al bando per la concessione dei contributi a rimborso del pagamento della Tari dell'anno 2017. Dopo la delibera della giunta Silvestri del 12 dicembre, il bando si è aperto ufficialmente lo scorso 2 gennaio e consentirà ai residenti in possesso dei requisiti necessari, di avere agevolazioni sulla tassa dei rifiuti. I beneficiari saranno suddivisi in due fasce: quelli con ISEE da zero a tremila euro i quali godranno della riduzione totale dell'imposta, e quelli da 3.000 a 6.531,07 per i quali la riduzione sarà di due terzi del dovuto. Fra queste famiglie, a quelle con un portatore di handicap sarà invece riconosciuta una detrazione “a valere sull’ISEE risultante dall’attestazione INPS di €. 2.000,00 per la percentuale di invalidità pari al 100% e, a scalare, una detrazione di €. 1.500,00 per un’invalidità pari al 75%. I valori intermedi di invalidità saranno calcolati mediante interpolazione lineare”.

Il contributo sarà erogato con versamento su conto corrente postale o bancario, oppure in contanti presso la tesoreria comunale. Tutti i dettagli del bando e il modulo necessario per l'iscrizione possono essere consultati qui.