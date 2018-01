Premiati i migliori presepi di Castelnuovo

Val di Magra - Il sindaco Montebello e il presidente della Pro Loco Mazza hanno premiato quest'oggi i due abitanti di Castelnuovo Magra che hanno realizzato i migliori presepi fra i 21 che sono stati allestiti nel periodo natalizio proprio su invito dell'associazione. Daniela Baudone è stata premiata per il presepe più bello mentre Bettina Boniforti si è aggiudicata il riconoscimento per quello più originale. Entrambe hanno vinto una cena per due persone alla Trattoria Armanda del centro storico. Ma ad essere premiata è stata anche la stessa Pro Loco a cui la Pubblica Assistenza ha consegnato una targa per le numerose iniziative di beneficenza promosse negli anni. L'ultima proprio a metà dicembre con una cena solidale il cui ricavato è servito per distribuire dei pacchi regalo per famiglie in difficoltà.