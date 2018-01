Pd Ameglia: `Questione autovelox dimostra che la giunta non è all´altezza`

Val di Magra - "La vicenda dell'autovelox dimostra ancora una volta che quest'amministrazione non è all'altezza". Così Sandro Genovesi del Partito Democratico di Ameglia che in merito alla vicenda aggiunge: "La gestione della crisi della società AST, la gestione dei cimiteri e oggi l'autovelox sono segnali netti della profonda crisi della Giunta. Affiorano poi le tensioni interne ed è ormai noto a tutti che Giampedrone sia molto deluso dall'operato di De Ranieri. L'assemblea pubblica di giovedì ha reso ancor più evidente il pasticcio combinato dalla Giunta che non ha ancora fornito una via d'uscita agli utenti che sono costretti a sostenere le spese per fare ricorso e la richiesta di innalzamento del limite di velocità a 65, poi portata a 70 dalla Provincia, è la palese dimostrazione della confusione più totale in cui si trova a navigare il Comune".



"In questa situazione poi - prosegue Genovesi - De Ranieri è rimasto il solo a metterci la faccia mentre il vicesindaco e assessore alla viabilità Cadeddu è letteralmente sparito. E pensare che lui e l'assessora Serena Ferti vivono a Fiumaretta e non hanno ancora avuto il coraggio di fare uno straccio di dichiarazione in merito sull'autovelox. Sarebbe poi interessante sapere cosa ne pensino Toti e Giampedrone della scelta della Giunta Amegliese di mettere l'autovelox, di tararlo a 50 km/h e successivamente di spostare il limite ai 70. È questo il modello arancione che tanto hanno sbandierato come modello di buon governo? Intanto il PD chiede il rimborso per tutti gli automobilisti multati ingiustamente".