Notte di Capodanno con furto nel centro storico di Castelnuovo

Il colpo è stato messo a segno prima della Mezzanotte. Rubati oggetti di valore all'interno di un'abitazione.

Val di Magra - Indagano i Carabinieri di Castelnuovo Magra sul furto avvenuto la notte di San Silvestro all'interno di un'abitazione in pieno centro storico. Un episodio che in paese non si verificava da qualche tempo e che lasciato attoniti gli abitanti, in particolare per l'audacia mostrata dai “soliti ignoti”. Il colpo è avvenuto infatti fra le 21 e le 24 nella centrale Via Dante, con una o più persone che si sono introdotte all'interno di un portone e sono salite al primo piano di un'abitazione facendo razzia di oggetti di valore. Il tutto mentre al piano di sopra una parte della famiglia stava cenando e nelle case vicine altre persone stavano consumando il tradizionale “cenone”. I ladri hanno agito probabilmente sapendo che i titolari dell'appartamento in quel momento non erano in casa e dopo aver trovato le cose di valore sono fuggiti senza fare troppo rumore e soprattutto senza essere notati da nessuno nonostante si trovassero nella via principale.

Altri colpi erano stati invece messi a segno subito a ridosso di Natale in località Molino del Piano mentre altri tentativi erano andati a vuoto. Nella vicina San Lazzaro infine un furto era avvenuto nella canonica della chiesa durante la messa di Natale.