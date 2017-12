Marinella, il Pd di Sarzana e quello di Ameglia: `Forte preoccupazione per gli ultimi sviluppi`

Val di Magra - "Gli articoli di stampa, le preoccupate prese di posizione ma anche i significativi silenzi che hanno riguardato in queste ore le sorti dell'azienda di Marinella richiedono grande chiarezza e grande determinazione. Dinanzi alla prospettiva di un triennale affitto di azienda, che garantirebbe la continuità produttiva e la salvaguardia del marchio, del patrimonio aziendale e dei posti di lavoro (nell'attesa non inerte e nella prospettiva di un risolutivo assetto finale), i liquidatori e la proprietà reagiscono dapprima con un assordante silenzio ed oggi con preoccupanti, se non inquietanti, nebulose prospettive". Lo afferma il Comitato politico del Partito democratico di Sarzana, riguardo al futuro della tenuta di Marinella.

"Difficile non leggere dietro a un simile atteggiamento la recondita aspirazione a che - dissolta l'azienda agricola - il patrimonio fondiario che la ospita possa divenire oggetto di quella speculazione immobiliare e di quella esecrabile frantumazione che molti dicono di non volere (ma che in pochi si adoperano per scongiurare). Si sappia allora - prosegue la nota - che il Partito democratico di Sarzana si batterà con ogni energia perché le scelte che riguardano Marinella si compiano - come è doveroso - nell'ambito del Npuc (Nuovo Piano Urbanistico Comunale), di cui si è appena affidato l'incarico, affinché siano salvaguardate e rafforzate l'identità dell'azienda agricola e l'integrità del suo patrimonio fondiario, e perché venga consentita soltanto la coerente ristrutturazione dei casolari esistenti in totale ossequio alle linee guida del Npuc. Dobbiamo far capire a quanti intendono speculare sulla pelle di decine di famiglie di lavoratori e, più in generale, sull’intera nostra comunità che sono e saranno i cittadini ad determinare i destini della piana di Marinella.

Intorno a questa battaglia di contenuti chiamiamo a raccolta tutte le forze politiche della sinistra, gli ambientalisti, le associazioni ed i movimenti che hanno a cuore la salvaguardia del nostro territorio e della sua vocazione agricola e turistico-ambientale.

Ci piacerebbe sentir raccogliere questo appello contro la speculazione anche alle forze politiche del centrodestra sia sarzanesi che, soprattutto, amegliesi ( laddove,cioè, la tentazione speculativa è ancora più forte). Ma anche da quella parte dobbiamo costatare un preoccupante e pilatesco balbettio".



Timori sulla questione vengono espressi anche dal Pd di Ameglia.

"Esprimiamo forte preoccupazione per gli ultimi sviluppi della questione Marinella.

Perdere il valore dell'unitarietà sarebbe un tragico errore. L'idea di un progetto unitario - affermano da Ameglia - è stato garanzia di mantenimento in vita della tenuta e di destinazione agricola della piana. Paiono purtroppo confermate le voci di un'ipotesi di affitto e vendita della parte di proprietà ricadente nel territorio sarzanese ad un soggetto concretamente interessato ad acquistare tutto il pacchetto, compresa la parte di proprietà che ricade nel Comune di Ameglia.

Troviamo inquietanti le dichiarazioni del sindaco di Ameglia il quale sostiene che trattandosi di terreni privati il Comune non può imporre le linee di gestione. Programmare per lui equivale a mettere i bastoni tra le ruote.

La nostra preoccupazione non è solo per le affermazioni di De Ranieri, il cui peso politico è assai limitato, ma anche e soprattutto per il silenzio della Regione che non ha mosso un dito sull'intera vicenda.

Nessun cenno ai posti di lavoro a rischio e nessuna proposta per il futuro.

Rimangono solo le dichiarazioni imbarazzanti di De Ranieri che invece di entrare nel merito, non trova di meglio, evidenziando tutta la sua inadeguatezza, che polemizzare con il senatore Caleo e invitare gli abitanti di Marinella a prendere la residenza ad Ameglia. A loro consigliamo però di fare il giro da Sarzana e Romito per evitare il T Red e i due autovelox...", concludono ironicamente dal Pd amegliese.