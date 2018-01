La storia di Valeriano e il ricordo di Del Santo, spentosi un anno fa

Appuntamento sabato prossimo alla chiesa di Sant'Apollinare.

Val di Magra - Sabato 13 gennaio dalle ore 16.00 nella Chiesa di S. Apollinare a Valeriano si svolgerà una manifestazione, organizzata dal Comune di Vezzano Ligure in collaborazione con il Comitato di Quartiere locale, il Consorzio “Il Cigno” e la Pro Loco vezzanese, in ricordo del Prof. Sergio Del Santo in cui verrà presentato l’ultimo libro di Roberto Chella dal titolo “Valeriano Lunense nella storia”. Il volume, che è un primo studio esclusivamente rivolto alla storia della frazione vezzanese attraverso ricerche di archivio e bibliografiche, è, infatti, dedicato a Sergio Del Santo, studioso di storia locale e appartenente a una famiglia originaria di Valeriano, che, mancato l’8 gennaio 2017, non ha potuto seguire l’amico Roberto Chella nella stesura definitiva del libro. Dopo il saluto del Sindaco Fiorenzo Abruzzo, il Prof. Franco Bonatti presenterà il volume in cui sono riportati i documenti storici in cui la frazione è citata e che l’autore ha voluto raccogliere per poter “raccontare” la storia del borgo dalle origini ai giorni nostri. Proprio l’aspetto più contemporaneo della storia di Valeriano verrà trattato dal Prof. Egidio Banti che interverrà all’iniziativa. A conclusione della manifestazione il M° Alessandro Casula improvviserà all’Organo Serassi, pregiato strumento musicale della chiesa parrocchiale. Roberto Chella ha già pubblicato alcuni volumi su diversi aspetti legati a Valeriano quali il dialetto locale, gli organi della Chiesa Parrocchiale di S. Apollinare e gli aspetti paesaggistici del borgo; Per informazioni rivolgersi al n. 0187993129.