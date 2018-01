La santostefanese Camilla Rinaldi al cinema con ´Edhel´

Val di Magra - Camilla Rinaldi, cantante, ballerina e attrice classe 2001, originaria di Santo Stefano, dal 25 gennaio sarà nelle sale cinematografiche con il film fantasy 'Edhel' (Ita, 84 min.), di Marco Renda. Nel cast anche Gaia Forte, Roberta Mattei, Mariano Rigillo, Nicolò Ernesto Alaimo, Fioretta Mari, Christian Borromeo e Gianluca Gobbi.



Camilla ama cantare fin da quando è piccola. La prima volta sul palco? A tre anni con l'orchestra dello zio Andrea Spillo. Il suo debutto ufficiale risale al dicembre del 2009 quando, sempre sul palco dello zio, ha cantato "A Natale Puoi". Nel 2010 inizia a partecipare alle selezioni ufficiali del noto programma televisivo "Io Canto", arrivando ad un passo dall'essere presa; nella primavera del 2010 inizia a frequentare la scuola di canto "Arte Canto", seguita dal maestro Luciano Bonci; nell'estate del 2010 partecipa al Tour estivo dell'orchestra dello zio, esibendosi sia in Liguria che in Toscana; nel 2011 comincia a collaborare con il piccolo coro "Arcobaleno A Pois" e con questo realizza 2 cd prodotti e distribuiti dalla Sony Music; nel dicembre del 2011 esce il cd della Sony intitolato "Le Più Belle Canzoni Di Natale", per il quale Camilla ha inciso due canzoni da solista; viene premiata dall'associazione Cristoforo Colombo 'migliore artista emergente dell'anno 2012'; nel 2013 entra a far parte del cast della nota trasmissione televisiva Io Canto (quarta edizione); sempre nel 2013, partecipa al concorso Liguria Selection classificandosi prima nella categoria junior; a maggio del 2015 vince il concorso "Canta con Ale" organizzato da Radio Kiss Kiss, riuscendo a coronare il suo sogno più grande, ovvero quello di duettare con Alessandra Amoroso; sempre nel 2015, partecipa all'ACT tenutosi a Roma ed ha la possibilità di cantare per Anna Strasberg e la sorella. Oltre alla scuola di canto, Camilla frequenta anche una scuola di danza classica e quella di recitazione della grande professionista Fioretta Mari.



Trama di Edhel

Edhel (Gaia Forte) è una bambina nata con una malformazione del padiglione auricolare che fa apparire le sue orecchie "a punta". Affronta il disagio chiudendosi in se stessa e cercando di evitare qualunque rapporto umano che non sia strettamente necessario. La scuola e i compagni, per lei, sono un incubo. L'unico posto in cui si sente felice è il maneggio in cui Caronte, il suo cavallo, la aspetta tutti i pomeriggi così come faceva con suo padre prima che morisse in un incidente di gara. Edhel vive con la madre Ginevra. Il rapporto tra le due è difficile e conflittuale. Ginevra preme perché la figlia si operi, correggendo quel difetto che la separa da una “normalità” convenzionale. Lo desidera per il bene della figlia, affinché possa essere felice come le sue coetanee. L'incontro con Silvano, il bizzarro bidello che inizia Edhel al mondo del fantasy, convince la ragazza della possibilità che quelle orecchie siano il chiaro segno della sua appartenenza alla nobile stirpe degli Elfi. Da quel momento in poi, Edhel inizierà a credere nella magia di poter essere finalmente se stessa.