L´Humanitas di Romito festeggia il Natale numero 103

Val di Magra - Festa in famiglia per la Pubblica assistenza Humanitas di Romito Magra in vista del Natale. I dirigenti, i militi, i collaboratori più stretti si sono ritrovati per lo scambio di auguri al ristorante Ala Bianca di Ameglia. Un incontro, quest’ultimo, diventato da tempo una bella e simpatica tradizione conviviale. Accanto al presidente Carlo Canese, in carica dal 2015, non hanno voluto mancare il senatore Massimo Caleo e il sindaco di Arcola Emiliana Orlandi. Nel corso della serata, Carlo Canese ha preso la parola sottolineando il valore del volontariato, una delle forze del nostro paese, e la qualità dei servizi offerti dai militi della Pa di Romito al servizio dei cittadini di Romito, Arcola e Ameglia, ma anche di tutta la provincia. L’Humanitas, nata nel 1914, conta oggi una quarantina di volontari e un parco di mezzi composto da sei ambulanze e cinque automediche, per un totale di quasi quattromila servizi all’anno.