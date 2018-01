I comuni della Val di Magra brillano fra i ´Ricicloni´ della Liguria

Stamani in Regione premi per Ameglia e Arcola. Risultati lusinghieri anche per Castelnuovo e Luni.

Val di Magra - Val di Magra protagonista questa mattina a Genova nell'ambito del convegno “EcoForumRifiuti - E’ l’ora della rivoluzione circolare” organizzato da Legambiente con il patrocinio della Regione alla presenza anche dell'assessore all'Ambiente Giampedrone ed i rappresentanti dei Comuni liguri, fra i quali molti della valle. Un incontro utile per fare il punto sullo sviluppo della differenziata sia a livello nazionale che locale e per mettere in evidenza i risultati ottenuti da chi si è distinto per le buone pratiche in termini di rifiuti nell'anno 2016. Fra questi anche il Comune di Ameglia, che nel giro di pochi anni è passato da un 27,39% di rifiuti differenziati (2013) ad oltre l’80% nel 2017. “Non è stato un percorso semplice - racconta l’Assessore all’Ambiente Andrea Bernava - e tutt’oggi stiamo lavorando duramente per permettere che questi risultati vengano mantenuti ed anche aumentati. L’anno di svolta è stato proprio quello appena trascorso, quando abbiamo scelto di ridurre i conferimenti del secco alternandoli a quelli del vetro riducendo in maniera importante i rifiuti indifferenziati ed aumentando, viceversa, il materiale riciclabile; questa scelta ha consentito di diminuire i conferimento del secco, portando di conseguenza un aumento della percentuale di raccolta differenziata aprendo quindi le porte ad una diminuzione delle tariffe per il 2018.

Infatti ad Ameglia, la grande novità di gennaio 2018, è stata l’introduzione della tariffazione puntuale basata proprio sulla quantità di secco prodotto: più differenzi e meno spendi, meno secco conferisci più alto sarà il risparmio sulla tassa. Siamo il primo comune della Val di Magra ed secondo della provincia spezzina ad adottare questo sistema all’avanguardia, che porterà quindi notevoli avanzamenti nella raccolta differenziata ed abbassamenti della tariffa per gli utenti. È questo, quindi, il grande risultato al quale puntavamo e ringrazio Acam, i nostri uffici e gli operatori ecologici per aver fatto tutto il possibile per andare nella giusta direzione. Il lavoro è ancora tanto, certo, ma la strada ora inizia ad essere un po’ più in discesa. Essere oggi premiati come “Comune Riciclone 2017” ed essere citati come esempio virtuoso è una grande soddisfazione e dimostra che con l’impegno, la costanza e la giusta informazione i risultati arrivano”.

Soddisfazione condivisa con la vicina Arcola, premiata per il secondo anno consecutivo per aver mantenuto una media superiore al 65%. "Un premio che vogliamo condividere con tutti i nostri cittadini per il loro impegno – sottolineano la sindaca Orlandi e l'assessore Tinfena - un attestato che dà importanza al nostro lavoro in tema di rifiuti che abbiamo intrapreso in questi anni”. A metà del 2017 infatti Arcola ha portato avanti uno sviluppo dei servizi con l'introduzione del porta a porta anche nei centri storici e l'eliminazione delle campane stradali e l'introduzione della raccolta domiciliare anche del vetro. "Da quando siamo partiti con i nuovi servizi – aggiungono gli amministratori - abbiamo mantenuto una media costante del 70%. Un miglioramento netto che va a rafforzare la nostra scelta e la sensibilità mostrata della gran parte degli arcolani. Siamo soddisfatti del percorso che stiamo portando avanti ma l'obiettivo deve essere sempre quello di migliorarsi”.

Fra i 63 enti comunali che nel 2016 hanno raggiunto una percentuale superiore al 65% c'è anche quello di Luni che ha partecipato all'iniziativa con l'assessore Maya Manuguerra. Il comune guidato dal sindaco Silvestri è stato anche citato per aver raggiunto in un solo anno il maggior incremento di raccolta differenziata, primo tra i comuni liguri, passando dal 13% al 73%, entrando così fra i primi venti liguri con la percentuale maggiore.

“Condividiamo questa soddisfazione sia con la cittadinanza – ha detto Silvestri - che ringraziamo per l'impegno dimostrato che ha permesso di conseguire tali risultati, sia con l'Amministrazione che ci ha preceduto a cui si deve l' apertura di un percorso che ci siamo impegnati a mantenere e proseguire con la stessa forza”.

Un percorso condiviso con il comune confinante di Castelnuovo Magra che ha partecipato con il sindaco Montebello e l'assessore all'ambiente Marchese. “Siamo fra i primi comuni nella fascia sopra al 75% di differenziata – hanno sottolineato – e i dati parziali del 2017 sono in ulteriore aumento. Si tratta di un riconoscimento allo sforzo fatto da tutti i cittadini ed uno stimolo ulteriore a proseguire su questo percorso come conferma anche la recente inaugurazione dell'eco isola nella quale è possibile conferire rifiuti in qualsiasi momento”.