Gestione del porticciolo prorogata fino a marzo

L'approdo di Bocca di Magra resterà alla Marina Azzurra Yachting per altri tre mesi dopo la scadenza dell'affidamento avvenuta a dicembre.

Val di Magra - Fino al 31 marzo 2018 la Marina Azzurra Yachting continuerà a gestire il porticciolo di Bocca di Magra. Così ha deciso la giunta comunale amegliese che a ridosso della fine dell'anno ha deliberato la proroga dell'affidamento, iniziato nel marzo scorso dopo le vicissitudini di Ameglia Servizi Turistici poi dichiarata “autofallita” nel consiglio comunale del 18 dicembre.

La società andrà dunque avanti nella gestione in associazione temporanea di imprese con Italia Marine Service Srl “al fine – si legge nel documento – di assicurare la continuità aziendale ed evitare rischi per la privata e pubblica incolumità derivanti dall'abbandono dell'area nelle more dell' espletamento di apposita gara”.

Con lo stesso provvedimento inoltre la giunta ha rilasciato l'autorizzazione al curatore “di gestire i servizi connessi alla sub concessione nel modo più efficiente e proficuo per la società e per i creditori ed evitare nelle more dello svolgimento della procedura di evidenzia pubblica rischi per la privata e pubblica incolumità”. Con determina di tre giorni fa infine la responsabile del corpo di Polizia Locale Musetti ha individuato come “attività strategica” il porticciolo in questione, chiudendo così senza seguito il procedimento per il subentro nella concessione demaniale del quale era stata ricevuta richiesta ad ottobre.