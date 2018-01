Genovesi: `Cadeddu non pensi al Pd ma a scusarsi per la vicenda dei velox`

Val di Magra - Prosegue sulla scia dell'assemblea dedicata ai velox il botta e risposta fra opposizione e maggioranza di Ameglia. Chiamato in causa dall'assessore Cadeddu oggi si inserisce anche il segretario del Pd locale Sandro Genovesi, che replica: "Ho letto l'intervento di Cadeddu che mi chiama personalmente in causa. (QUI). A lui dico che il tempo di buttarla in caciara è davvero finito. Sul porticciolo Cadeddu farebbe meglio a tacere, così come ha fatto durante tutti gli ultimi consigli comunali dove, col capo chino e bianchi in volto, i consiglieri di maggioranza hanno seminato delle figure barbine portando la società al fallimento e il porticciolo allo sbando più totale.

Quanto poi alle sue lezioni di credibilità, c'è solo da piangere: lui che è assessore alla viabilità e alla polizia municipale è il principale colpevole della vicenda sull'autovelox, si é esposto inizialmente per difenderne la scelta ed è stato smentito dal Sindaco, che ha chiesto di aumentare il limite di velocità facendo un dietrofront senza precedenti. Se avesse un minimo di dignità Cadeddu dovrebbe scusarsi e dimettersi, altro che preoccuparsi del Pd.

Per il resto evidentemente io e Cadeddu abitiamo in due comuni diversi: per lui é tutto perfetto grazie al magnifico stile di amministrazione arancione; per me invece i servizi sono peggiorati e le tariffe aumentate, il cantiere della scuola di Ameglia è un disastro; Ameglia è più sporca, si é passati da cinque a due spazzini, la spazzatrice è sparita e potremmo andare avanti per ore. Ma comunque io non ho mai ricoperto ruoli in consiglio comunale e sono segretario da due anni: io non ho votato in consiglio comunale delibere sbagliate e non ho nessun rapporto di lavoro con il gestore del porticciolo. Quindi - conclude Genovesi - non perda tempo con me, ma si preoccupi piuttosto delle idrovore e dei casottini perché poche settimane fa è andata bene, ma questi tre anni persi con le idrovore nel garage sono uno schiaffo ai suoi compaesani. E lui pensa al Pd".