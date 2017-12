Difesa personale femminile, corso gratuito a Santo Stefano

Val di Magra - Il Comune di Santo Stefano di Magra ha organizzato un Convegno cui seguirà un Corso di Difesa Personale Femminile. Entrambi saranno gratuiti. A partire dal prossimo 22 gennaio presso la Sala Consigliare del Comune all'interno dell'ex Ceramica Vaccari, il Comune di Santo Stefano di Magra (SP) organizza un CONVEGNO - CORSO DIFESA PERSONALE FEMMINILE GRATUITO della durata di 8 lezioni. Gli organizzatori hanno voluto incrementare la parte pratica con una parte teorica di circa 2 ore tenuta dai Relatori Dott.ssa Diana Brusacà Presidente Sez. Penale del Tribunale della Spezia ed il Dott. Leonardo Moretti, Psichiatra, Presidente Società Italiana per la Ricerca e la Formazione in Psicopatologia Clinica. - Molto importante - ci spiegano gli organizzatori - associare una parte teorica ad una pratica. Infatti è giusto conoscere ad esempio in quali conseguenze di carattere penale si possa incorrere in caso di violenza sia fisica sia a mezzo Internet. Come altrettanto è giusto sapere a cosa si va in contro in caso di "eccesso colposo di legittima difesa". Allo stesso modo è molto importante venire a conoscenza della fase psicologica post violenza. Il Corso sarà quindi articolato in due fasi. La prima parte teorica per il giorno lunedì 22 gennaio dove nel Convegno si terrà il seguente programma:



Lunedì 22.01.2018

- 16:00 saluto del Sindaco Paola SISTI



- 16:30 Dott.ssa Diana BRUSACA'

Presidente Sez. Penale Tribunale della Spezia

"Le diverse forme di aggressione. Quale difesa è lecita?" ;



17:30 Dott. Leonardo MORETTI

Psichiatra,

"Dalla violenza sulle donne al cyber bullismo. Vittime e carnefici."



A seguire, dalle 18:30 un'ora e mezza di parte pratica con Istr. Francesco DE BENEDITTIS Appartenente Forze di Polizia dello Stato e docente interno Difesa Personale.



Al termine del primo giorno, alle ore 20:00 APERICENA GRATUITO A BUFFET



Le 7 sessioni successive saranno tutte pratiche con Istr. Francesco DE BENEDITTIS dalle 18 alle 20 nei giorni:

- merc. 24 gen.

- ven. 26 gen.

- lun. 29 gen.

- merc. 31 gen.

- ven. 02 feb.

- lun. 05 feb.

- merc. 07 feb.

Al termine dell'ultima lezione saranno consegnati gli attestati di partecipazione.



In poco più di 24 dalla divulgazione dell'Evento che il Comune ha voluto mettere sotto l'albero di Natale, sono già circa una cinquantina le iscritte.



Le iscrizioni termineranno ven. 19 gennaio e saranno accettate le prime 80 iscritte.



PER ISCRIVERSI INVIARE MAIL CON NOME COGNOME NUMERO DI TELEFONO A: difesafemminile.sp@gmail.com