Decoro e sicurezza stradale, ´Arcola che verrà´ incalza l´amministrazione

Val di Magra - Ogni volta che piove si fanno rappezzi che senza dubbio hanno un costo. Sono tre gli operai impiegati, sul mezzo, di cui uno guida e gli altri due con palate di asfalto a freddo, tentando di chiudere buche ormai decennali, che continuamente si aprono sulle strade arcolane, soprattutto nella zona industriale. Ricordiamo che le palate di asfalto a freddo sono solo un palliativo, che peraltro non risolvono il problema. Ci chiediamo quando questa amministrazione si deciderà a fare fronte ai problemi che da anni denunciamo. Un chiaro riferimento va alla zona industriale ormai confinata nel stato di totale abbandono. Purtroppo c’è da aggiungere che furbi ed incivili con continuo abbandono di borse e sacchetti di rifiuti , rendono ancora più insopportabile la vita di chi in quella zona ci vive. Abbiamo spesso denunciato attraverso la stampa la mancanza di illuminazione per il tratto che va dalla Trattoria la Primula fino al confine con il comune di Vezzano e viceversa. Una strada dove il traffico pesante la fa da padrone, come quello automobilistico, in barba ai residenti, ai pedoni, e ciclisti, come ai limiti di velocità imposti dal CdS. Una strada pericolosissima quella di Viale xxv Aprile, ma completamente abbandonata. Un decoro della zona e non solo, inesistente, non ci sono marciapiedi, quindi la sicurezza è pari a zero. Ma ci aspettiamo che questa amministrazione si degni di fare qualcosa. Siamo stanchi, demoralizzati perché questa Amministrazione ha completamente optato per il fumo negli occhi, e parole che quelle stanno a zero. Ad esempio per le strade chiuse, tombinature ormai al collasso, attraversamenti pedonali insufficientemente illuminati, in località Ponte ne sono un esempio, in proposito avremo un nuovo incontro con l’assessore di riferimento martedì prossimo. Quando questa amministrazione emetterà l’ordinanza di interdizione dei mezzi pesanti sulla via Aurelia o per lo meno se ne discuta in una assemblea pubblica? Quando ci darete il decoro che il terzo comune della provincia spezzina merita? Sono solo una parte dei problemi che affliggono alcune zone, ma più in generale il comune di Arcola.



Antonio Parrillo, portavoce Comitato Arcola Che Verrà.