De Ranieri ci riprova: `Abitanti di Marinella vengano ad Ameglia`

Nuova provocazione del sindaco che risponde alle dichiarazioni di Caleo: "Non stanno facendo nulla di concreto per salvare la tenuta".

Val di Magra - Ad inizio agosto lo aveva proposto intervenendo ad un'iniziativa di Sarzana in movimento a Marinella (QUI), oggi il sindaco De Ranieri lo ha ribadito in un momento cruciale per il futuro della tenuta. “Rinnovo l'invito ai marinellesi a venirsene ad Ameglia – ha detto commentando le dichiarazioni del senatore Caleo (QUI) – sarebbe l'unica salvezza”. In estate infatti aveva invitato i cittadini, arrabbiati per la situazione nel borgo, a chiedere un referendum per “staccarsi” dalla città. “Ormai – ha sottolineato oggi riferendosi agli esponenti Pd – si sono accorti tutti che l'unico interesse per Sarzana è salvare la faccia su Marinella ma in concreto non stanno facendo niente. Secondo Caleo cos'è la speculazione? Ha mai visto il masterplan? Sono veramente alla disperazione. Il colpo di tacco del senatore su Ameglia è da fuoriclasse – ha concluso - menomale che ha inaugurato il passaggio autostradale a Luni”.