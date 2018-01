De Ranieri: `Priorità ai lavoratori della tenuta di Marinella`

Il sindaco amegliese dopo l'incontro in Comune: "Operano in condizioni eroiche e devono essere tutelati. Se subentrerà Renovo chiederemo subito interventi immediati dopo l'abbandono dei terreni".

Val di Magra - “Come per tutte le dinamiche che riguardano Marinella sono sempre preoccupatissimo, in particolare per i lavoratori ai quali sono stati dati dieci giorni di agonia. Spero come tutti che questa ipotesi dell'affitto del ramo d'azienda possa garantire il mantenimento del livello occupazionale”. E' quanto ha affermato il sindaco di Ameglia Andrea De Ranieri al termine del vertice odierno sul futuro della tenuta. Un punto di vista che al netto del cauto ottimismo espresso da tutti gli interlocutori ha comunque aggiunto le criticità vissute in questi mesi dal comune limitrofo al litorale sarzanese. “Resta il problema del territorio e delle pompe idrovore di proprietà dell'azienda – ha evidenziato – dell'abbandono dei terreni che dopo la vendita dei macchinari non sono stati più puliti né coltivati, tanto che oggi viene comprato il foraggio per i capi di bestiame. Di fatto – ha puntualizzato De Ranieri – lo spacchettamento temuto da Caleo c'è già stato ed è iniziato un anno fa. Non sarò io ad aggravare la situazione della tenuta chiedendo la pulizia delle fosse di bonifica ma una mia azione in questo senso è imminente e avverrà se come spero subentrerà Renovo. Se lo facessi ora farei una scorrettezza ai lavoratori chiedendo alla società di investire quaranta mila euro. Ribadisco inoltre la mia preoccupazione per le condizioni eroiche in cui operano i lavoratori alle prese con impianti fatiscenti e sicuramente non all'altezza, venti persone che utilizzano mezzi e strutture che andavano rottamati vent'anni fa”.