Consiglieri del Parco: `Nostra azione si basa su fatti, non su annunci`

Val di Magra - Ai consiglieri del Parco di Montemarcello Magra Vara non sono piaciute le recenti affermazioni del presidente Tedeschi in merito in particolare alla vicenda del Portesone o all'ipotesi delle biomasse per il litorale fra Fiumaretta e Bocca di Magra. “Siamo rimasti sorpresi – spiegano in una nota congiunta Traversone, Fontana, Bernardini e Rolla – gli argomenti trattati non sono stati decisi o condivisi con il direttivo del Parco. Ad esempio in merito al Portesone, a noi risulta che Agritur abbia chiesto solamente un incontro al Parco per illustrare il progetto di recupero del borgo e dell’intero comprensorio. Siamo quindi in attesa, purtroppo da molto tempo, di vedere una proposta concreta, che sarà oggetto di valutazione tecnica da parte degli uffici e del Consiglio del Parco, per far rinascere finalmente questa importante zona del nostro territorio”.

Così invece sulle biomasse: “Non è mai stato deciso in consiglio di fare da capofila per la realizzazione di una centrale a biomasse. Argomento molto delicato che richiede approfondimenti sia alla luce degli impatti ambientali e sulla salute, sia per la complessità gestionale che tali impianti richiedono. Uno studio di qualche anno fa, commissionato dal Parco, aveva evidenziato che la biomassa fluviale non sarebbe stata in grado di alimentare costantemente una centrale e che la sua qualità per questo utilizzo risultava non propriamente idonea. Insomma, il Consiglio lavora in Via Paci, non sui media e valuta collettivamente ponderando documenti, studi, proposte. La nostra azione si deve basare su fatti concreti e non su semplici annunci”.