Castelnuovo ricorda `Giacò` a sette anni dalla morte

Val di Magra - Oggi, 30 dicembre, ricorre il settimo anniversario dell'omicidio di Andrea Giacomelli, consigliere comunale e persona conosciutissima a Castelnuovo Magra che venne freddato a colpi di pistola davanti alla propria abitazione. Come ogni anno questa sera alle 18.00 famigliari ed amici si ritroveranno in via Palvotrisia sullo stesso luogo per un momento di raccoglimento, preghiera e ricordo. "Invitiamo quindi amici, associazioni, istituzioni e chiunque voglia - dicono "gli amici del Giacò" - a essere presenti, e magari per chi se la sente, dire due parole di cordoglio,raccontare un aneddoto, un ricordo, leggere una poesia, dire una preghiera o quant’altro per ricordare Andrea".