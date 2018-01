Castelnuovo investe nella sicurezza: in arrivo nuove telecamere

Il sistema di videosorveglianza sarà implementato entro fine febbraio. Una telecamera servirà anche per contrastare gli abbandoni di rifiuti.

Val di Magra - Saranno installate entro fine febbraio le nuove telecamere di videosorveglianza che il Comune di Castelnuovo ha acquistato dopo aver approvato a fine anno il regolamento per la disciplina della videosorveglianza. Un investimento di circa quindicimila euro che consentirà di avere tre telecamere nella zona del cimitero dell'Angelo, due sull'Aurelia all'incrocio fra le vie Salicello e Borgolo, due fra via Palvotrisia e via Provasco ed infine una mobile che sarà utilizzata a seconda delle necessità. Verrà inoltre installata una postazione di videosorveglianza all'interno del comando della Polizia Municipale. “L'implementazione del sistema di videosorveglianza – spiega il sindaco Montebello – fa seguito a quanto concordato con Carabinieri e popolazione nell'assemblea pubblica che si era tenuta qualche mese fa (nella foto) e che aveva fatto emergere la necessità di nuovi “occhi” sul territorio. Il loro utilizzo sarà principalmente per controllare il territorio in ottica sicurezza – conclude – mentre quella mobile sarà usata anche per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti”.