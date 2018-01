Autovelox Fiumaretta, Forza nuova mette a disposizione uno studio legale

Val di Magra - Forza nuova La Spezia mette a disposizione uno studio per quanto riguarda consulenza , pareri, suggerimenti, visione della pratica, in merito alle eventuali infrazioni rilevate dall'ormai noto autovelox di Fiumaretta, sulla Strada provinciale 432. Si tratta dello studio dell’Avv. Cesare Bruzzi Alieti (candidato sindaco della Spezia con Casa Pound lo scorso giugno) con sede in La Spezia via G. Pascoli nr 32 (zona piazzale Kennedy) . Numeri di telefono 0187500550 , mail cesarebruzzi@libero.it, previo appuntamento. "Questa Segreteria - spiegano i forzanovisti - oltre a quanto offerto, a suo carico, può parimenti fare da filtro con il suddetto studio al numero 3384995869 (provvisorio per questi giorni e 3270224792 fra qualche giorno) o alla mail laspezia@forzanuova.info. La Vicenda oramai è nota, la cronaca se ne sta interessando quasi giornalmente. Saremmo al migliaio, di automobilisti, in pochi mesi, spesso i soliti multati ripetutamente , dal 'famoso' autovelox di Fiumaretta . Il tutto sta creando fortissimo malumore nei confronti della Amministrazione Comunale di Ameglia (centrodestra) rea di volere solo far cassa per cui la tanta vantata sicurezza in realtà è un’altra cosa. Tanto è vero che una altissima percentuale dei 'colpiti' sono proprio amegliesi. Il tratto di strada incriminato è in realtà una vera trappola autovelox. Carreggiata, ampia strada diritta, non esistono situazioni ambientali di pericolo o altro , mettere il limite dei 50 km la dice lunga su quelle che erano le reali intenzioni della installazione: il portafoglio degli automobilisti pro cassa del Comune".



"Incaute anche le dichiarazioni del Sindaco: 'Preoccupante ci siano così tante infrazioni… chi chiede lo spegnimento del rilevatore è connivente con chi sta infrangendo la legge…' - prosegue il gruppo di estrema destra -. Signor Sindaco eleva il limite a 70 km e parimenti e vedrà che nessuno è connivente con chi viola la legge e le sue preoccupazioni svaniranno . Infatti la stragrande maggioranza delle infrazioni sono per velocità entro i 75 km orari e qui scatta la differenza tra il far cassa e la sicurezza. L’installazione e l’utilizzo 'anomalo' del suddetto autovelox sta 'riscaldando' anche la politica amegliese dove un centro destra , succeduto da qualche anno al ventennio del centrosinistra, non naviga a vista , ma peggio a occhi chiusi, e non è solo una questione di autovelox ; inoltre la specularità tra un centro destra che governa e una sinistra che ha governato e che ora è all’opposizione (inconsistente) fa politicamente 'paura'".