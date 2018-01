Ameglia, Cadeddu: `Per il Pd l´unico problema è il velox di Fiumaretta`

Val di Magra - In merito al tema bollente dell'autovelox di Fiumaretta scende in campo il vicesindaco di Ameglia Emanuele Cadeddu, in risposta alle parole del segretario Pd Sandro Genovesi.

“Mi fa enorme piacere sapere che anche ad Ameglia esiste un segretario di un partito che forse ha le ore contate, sopratutto a livello nazionale, un partito ai minimi storici che è passato da governare una regione per vent’anni e molti comuni liguri, non ultimo La Spezia, ed invece ora rischia di perdere anche quei pochi municipi rimasti sotto la loro governance.

Vorrei tanto sapere dov’era il segretario Genovesi, quando lo stesso partito democratico, che oggi dichiara l’inadeguatezza di questa Giunta, dagli anni 2005 al 2012 ha gestito ed amministrato con leggerezza e in maniera privatista la società Ameglia Servizi, vorrei sapere perché lui non si fa portavoce nello spiegare ai cittadini Amegliesi, come i suoi componenti di partito hanno creato un debito enorme, ecco questo vorrei tanto sapere, perché allo stesso modo non ha mai convocato una assemblea pubblica per questo motivo? Forse perché è consapevole di fare scena muta.

Resta il fatto e di questo ne prendo atto con piacere, che oggi ad Ameglia secondo il Partito democratico l’unico problema è il velox, non si parla d’altro, forse una tesi anche sostenibile, visto che questa maggioranza sta galoppando su temi forse a loro sconosciuti, mi riferisco alla pulizia strade non più infestate dalle canne, all’aumentato della sicurezza grazie all’istallazione di nuove telecamere di sorveglianza, stiamo portando a termine i cantieri lasciati aperti delle arginature da chi ci ha preceduto, grazie al contributo importantissimo della Regione, sarà rivisto e abbellita tutta la "lungofiume" creando nuove piazze ed aree verdi, abbiamo potenziato il servizio di raccolta differenziata, che ora funziona e funziona bene, abbiamo adeguato una scuola alle normative legate alla sicurezza sismica per nostri ragazzi, stiamo per trasformare l’ex asilo di Fiumaretta in un nuovo asilo nido all’avanguardia. Insomma a noi piacciono i fatti, le parole, caro Genovesi, le porta via il vento e la dimostrazione è il dato politico inconfutabile della batosta che avete preso nel 2016 ad Ameglia. Le ricordo che il vento qui è cambiato e breve cambierà anche a livello nazionale".