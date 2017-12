Ad Ameglia la Befana atterra al Castello. Festa, calze e merenda insieme alle famiglie

Val di Magra - A chiusura delle festività natalizie non poteva mancare l’arrivo della vecchietta più dolce del mondo che, a cavallo della sua scopa, atterrerà al Castello di Ameglia Sabato 6 Gennaio alle 15. Calze piene di dolciumi e merenda tutti insieme, così si saluta il periodo natalizio e si da il benvenuto al nuovo anno festeggiandolo assieme alle famiglie ed ai bambini.

L’atmosfera che si crea quando arriva la Befana - spiega Cadeddu, assessore al Turismo - è unica. Per i bambini è un’emozione che rimane impressa nei ricordi ed è per questo che comeAmministrazione teniamo molto a questo tipo di esperienze. Ci auguriamo che ci sia molta partecipazione da parte delle famiglie. Ringrazio personalmente i volontari del gruppo Comunale di Protezione Civile per la disponibilità dimostrata anche in questa occasione e la ProLoco di Ameglia che si occuperà della merenda dei bambini. L’evento è promosso dal Comune di Ameglia in collaborazione con Protezione Civile Ameglia e Proloco Ameglia.