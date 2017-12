´Nude ossa´, doppio appuntamento con Nin al Teatro Ocra

Val di Magra - Venerdì 29 e sabato 30 dicembre a Teatro Ocra in Piazza Terzi, Sarzana, andrà in scena alle 21:30 Nude Ossa - attimi intensi d’incontro.



“Credo nella crescita artistica della compagnia, nel manifesto artistico e culturale che ci avvicina portandoci ad un unico atto.

Ho voluto che le diversità di ogni singolo fossero gli ingredienti di "Nuda ossa", che quindi possa essere un incontro di vita, prima tra le anime di Ordinesparso e poi tra chiunque voglia assistere a questo processo rivoluzionario."



Sono state queste le parole di Giovanni Berretta direttore artistico della rassegna NIN e della Compagnia Ordinesparso in vista di questo appuntamento, ed ha aggiunto:

- “Siamo pronti a concludere con voi il nostro meraviglioso 2017, un anno incredibile dove abbiamo raggiunto obiettivi impensabili. Vogliamo concluderlo, come di consueto, insieme a voi che ci avere accompagnato in tutti questi mesi.”



Come ogni dicembre negli ultimi anni la Compagnia Ordinesparso si è messa completamente in gioco creando due serate in cui undici coppie diverse si incontreranno e in cui ognuna di loro darà vita a performance inedite ed uniche.

Un evento del genere sottolinea soprattutto il grande stato di salute della Compagnia, la quale continua in maniera incessante la propria ricerca teatrale, rimanendo attivissima all’interno della comunità di Sarzana.



Aggiunge ancora Berretta - “Il nuovo anno che sta per arrivare sarà pieno di nuove sfide ancor più stimolanti e difficili, ci sono già tante nuove date previste a partire da Gennaio quando saremo a Torino con In|flight - Ali di Colibrì. Ci attende anche la riapertura del Teatro Impavidi di Sarzana e tanti altri appuntamenti fino ad arrivare a NIN|Estate 2018. Insomma gli impegni non mancano di certo e la compagnia cresce di giorno in giorno come i nostri sogni.”

Nude Ossa sarà un modo per ringraziare e omaggiare sia chi ha seguito la Compagnia durante questo fantastico anno, sia la Compagnia stessa in tutti i suoi componenti.

Un modo per darci appuntamento al nuovo anno e a nuovi sogni.





Nude Ossa - Attimi intesi d’incontro



Con:

Ana Popovic Scopsi | Alessandro Beghini

Nicola Pinelli | Eleonora Cupini

Beatrice Mencarini | Riccardo Cecchini

Cristian Zinfolino | Stefano Giuntini

Davide Nontarantonio | Cristina Bernabò

Margherita Matellini | Nicola Albertarelli

Valentina Melani | Simone Durante

Elena Lenzini | Andrea Pugnana

Silvia Pennisi | Emanuelle Maviga

Paola Tortolero | Francesco Bargi

Sara Pennati | Giovanni Berretta



Percorso artistico a cura di Giovanni Berretta

Una produzione Ordinesparso



Venerdì 29 e Sabato 30 Dicembre a Teatro Ocra in Piazza Terzi Sarzana, ore 21:30