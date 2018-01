`Multe del velox di Fiumaretta confermano inciviltà stradale`

Val di Magra - “Ho letto in queste ultime settimane molteplici articoli di alcune forze politiche amegliesi quali Forza Nuova e Insieme per Ameglia contro la scelta fatta dalla Amministrazione di inserire un autovelox nel tratto della statale Litoranea che va dal ponte della Colombiera all’abitato di Fiumaretta”. Inizia così l'intervento di Gianfranco Ferrari, cittadino amegliese che in proposito prosegue: “Di fronte alle argomentazioni per me esclusivamente strumentali riportate contro l’amministrazione e a favore ai numerosi infrattori del codice stradale, dalle summenzionate organizzazioni mi sono sentito per dovere civico di puntualizzare quanto segue”.

“il tratto via Litoranea in questione è ad elevata densità di traffico – spiega - con punte massime nel periodo primavera-estate. Traffico dovuto ad auto, ciclisti e pedoni che percorrono la strada per raggiungere le spiagge della zona e i numerosi rimessaggi che caratterizzano quell’area. Per questi motivi il tratto di strada in menzione è stato particolarmente a rischio di incidenti stradali da sempre, come mettono ben in evidenza i tre incidenti mortali che hanno interessato i pedoni e i numerosi altri con feriti gravi, come si può facilmente rilevare dalla stampa locale on line”.

Ferrari aggiunge: “posso certificare per diretta esperienza che generalmente il tratto è per percorso da automobilisti scorretti a velocità notevolmente superiore ai 50 Km orari imposti da più di trent’anni dalla Provincia che gestisce la statale. I dati delle multe rilevate in questi mesi sul tratto sono indicatori indiscutibili di quanto ho sopra esposto. Su questo grave fatto si dovrebbe invece di polemizzare, ragionare per cercare di capire in che tipo di inciviltà stradale si è immersi in questi nostri lidi, che mette a rischio la nostra incolumità. Faccio infine notare che il tratto Ameglia-Camisano della lunghezza attorno al chilometro, fu in passato interessato dalla posa di ben tre autovelox. Non ricordo a memoria nessuna grancassa mediatica sollevata da chi oggi (che fu maggioranza) tanto si lagna a mio parere assolutamente a sproposito”.