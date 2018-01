`La discarica abusiva di auto non è in area Parco`

L'ente interviene all'indomani del sequestro fatto dai Carabinieri.

Val di Magra - “L’area nella quale sono state ritrovate centinaia di auto, poste lì a discarica, si trova fuori dall’Area Parco, così come confermato telefonicamente dalle forze dell’ordine impegnate nell’operazione e sentite sollecitamente dall’Ente”. La precisazione arriva direttamente dall’Ente Parco di Montemarcello Magra Vara all’indomani del blitz dei Carabinieri (QUI) che ha portato alla scoperta del “cimitero” di auto. “L’Ente Parco, con i suoi Guardia Parco Volontari,è quotidianamente impegnato nel controllo e nel monitoraggio, il più possibile capillare, dell’area protetta. Si rapporta inoltre costantemente con le forze dell’ordine e con le associazioni che operano sul territorio proprio per ottimizzare ed ampliare le occasioni di verifica e presidio dell’Area Parco. Grazie a questa rete e alla diligenza di tutte le persone che, per mestiere o volontariamente, sorvegliano il territorio, vengono tempestivamente individuate le situazioni potenzialmente critiche nel Parco di Montemarcello Magra Vara”.

“La vigilanza - si legge ancora nella nota diffusa oggi - è inoltre una delle attività ritenute strategiche dal Parco, unico in Liguria ad essere dotato di un Corpo di vigilanza Volontaria e , proprio per incrementarla, l’Ente ha recentemente pubblicato il bando per la partecipazione ad un corso con selezione finale per nuove Guardia Parco Volontarie, e si è impegnato anche finanziariamente nel rinnovo del loro materiale. Il territorio è il nostro patrimonio e, come tale e con le risorse umane e finanziarie disponibili, cerchiamo di averne la massima cura possibile”.