`Il velox messo dal Comune è stato un dispetto agli amegliesi`

Val di Magra - “Mettere l'autovelox è stato un grave errore e non ha avuto alcun effetto positivo sulla sicurezza stradale. Lo diciamo al netto dei motivi giuridici che fanno propendere per l'annullamento dei verbali”. Sono le parole dei consiglieri di opposizione di “Insieme per Ameglia” che sottolineano come proceda incessante il flusso di persone che si recano presso il locale comando della Municipale per avere spiegazioni sui verbali. “Molti hanno deciso di ricorrere al Giudice di Pace – dicono Benelli, Pisani, Fontana e Caselli - sono tanti i casi in cui lo stesso utente si è visto recapitare più verbali. Sappiamo che il Sindaco ha incontrato alcuni legali ai quali ha garantito che in questi casi il Comune non si opporrà alla richiesta di cumulo il che comporterebbe un risparmio per il cittadino. Vedremo se questo impegno verrà rispettato”.

“Ridurre il limite dai 70 ai 50 chilometri all'ora – proseguono - e contestualmente mettere un autovelox (mal segnalato) tarandolo ai 50 con la conseguenza che (per effetto della tolleranza di legge a 56 km/h) si è sanzionati, è stato un vero e proprio dispetto. Un ultimo appunto – concludono - non troviamo corretto che a ricevere gli utenti in Comune per dare spiegazioni ci sia un rappresentante della ditta e non un rappresentante del Comune: sarebbe più corretto”.