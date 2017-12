`Il distretto è realtà`, la firma di Franceschini fa felice Caleo

Val di Magra - Incassata l'ok per l'istituzione del Parco Nazionale di Portofino, la Liguria trova un altro nuovo asset riconosciuto dal governo. Il Ministro della Cultura Dario Franceschini ha infatti firmato i decreti che istituiscono il Distretto Turistico della Val Di Magra e Unione dei comuni della Val di Vara e il distretto turistico delle Valli di Apua con i comuni della Lunigiana e Garfagnana. Del primo, che ricade interamente in territorio spezzino, mette insieme i comuni di Ameglia, Arcola, Bolano, Castelnuovo Magra, Luni, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Vezzano Ligure, Calice al Cornoviglio, Rocchetta Vara, Sesta Godano e Zignago. Gli scopi sono l'aumento della competitività turistica del territorio, il prolungamento della stagione turistica, il recupero dei borghi allo sviluppo della mobilità sostenibile, la promozione dei prodotti del territorio al lavoro per la formazione di alta qualità in campo turistico. Raggiante il senatore Massimo Caleo che aveva lavorato molto anche su questo: "Qualche opportunità in più - commenta a caldo su Facebook -. Peccato per altri comuni che hanno deciso altre strade. Quando parlavo di distretti qualcuno si metteva a ridere perché pensava che non ce l’avremo fatta. Oggi credo rida di meno".