`I multati dai velox non sono delinquenti`

Val di Magra - "Ci corre obbligo una puntualizzazione sulla lettera inviatavi dal Ferrari (QUI).L'unione nazionale consumatori, è la più grande associazione indipendente, non è legata a partiti politici né a sindacati, e quando un cittadino ci chiede di essere tutelato, non gli chiediamo qual è la sua fede politica, ma se ci sono le basi giuridiche per la sua difesa. Dice bene il signore quando parla di ben tre autovelox in nemmeno 4 km, questo al contrario dà l'idea di come quel meccanismo non sia al servizio della sicurezza ma della cassa, se veramente l'amministrazione volesse tutelare i suoi cittadini, con i soldi delle ingenti entrate (peraltro previste dal codice della strada), potrebbe costruire delle passarelle, ed istituire un unico autovelox per tutta la tratta nel territorio comunale,che faccia una media della velocità, obbligando l'autista ad una velocità ridotta.

Abbiamo notizia di un incidente mortale riguardante un signore in bicicletta investito più di 10 anni fa. Quando un'amministrazione anzichè educare atterrisce il cittadino, ha già fallito in partenza il suo mandato, abbiamo visto scene durante i sopralluoghi che mai avremmo pensato di vedere, frenate brusche all'ultimo momento, imprecazioni, rabbia disperazione, ci sono persone che hanno preso fino a 14 multe, il tutto per pochi kilometri in più. I multati non sono delinquenti, in realtà sono padri e madri di famiglia che percorrono quelle strade per recarsi al lavoro. Ci siamo anche rifiutati di tutelare un signore che una notte ha fatto più dei cento allora, avremmo fatto perdere la credibilità dell'organizzazione e la buona fede di utenti che credevano che quel tratto provinciale privo di abitazioni sia ancora a 70 all'ora anzichè 50. Pertanto mettano pure in campo le truppe cammellate a difesa dell'amministrazione, ma per cortesia lasciate fuori dalla diatriba politica l'unione nazionale dei consumatori. A tale proposito sollecitato dagli iscritti, stiamo organizzando una manifestazione sotto il comune di Ameglia".

UNC LA SPEZIA