`Ciclisti in giro di notte senza giubbotti catarifrangenti, i comuni intervengano`

Val di Magra - “Alcuni cittadini continuano a segnalarmi un fenomeno che si verifica con costanza sulle strade della Val di Magra e sul quale è necessario ed opportuno soffermarsi”. E’ con queste parole che inizia la denuncia di Giacomo Fioravanti, Segretario della Sezione Val di Magra – Lerici della Lega Nord Liguria.

“Persone residenti nei Comuni di Santo Stefano Magra e Sarzana, in particolare, mi hanno riferito che, durante le ore serali e notturne, alcuni soggetti percorrono, a piedi o con biciclette, le strade principali e secondarie dei Comuni in questione senza indossare il giubbotto catarifrangente e non rendendosi, in questo modo, visibili agli altri utenti. Tale comportamento – sostiene l’esponente leghista – si pone in contrasto con quanto previsto dal comma 2 – bis dell’articolo 182 del Codice della Strada e, allo stesso tempo, costituisce una situazione di pericolo per gli utenti delle strade della vallata, che potrebbe dar luogo anche a gravi incidenti.

Il mio appello – conclude Fioravanti – è rivolto soprattutto ai Sindaci della Val di Magra affinchè, in stretta collaborazione e sinergia con le Forze dell’Ordine, pongano in essere adeguate azioni volte a far rispettare il Codice della Strada e a rendere più sicuro il percorso delle carreggiate del nostro territorio”.