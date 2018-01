`A merenda con Apicio`, torna l´appuntamento Luni si fa in tre

Val di Magra - Anche con il nuovo prosegue l’iniziativa Luni si fa in tre. L’appuntamento è il 21 gennaio alle ore 10:00 per visite guidate per grandi e piccoli e laboratori per i bimbi. Questa volta gli archeologi di Cooperativa Archeologia propongono “A merenda con Apicio”. E' necessaria prenotare allo 055.5520407 o a turismo@archeologia.it.

Il biglietto di ingresso al sito archeologico costa 2 euro ed è gratuito fino ai 18 anni.

Il costo per la visita e il laboratorio per i bimbi è di 6 euro, quello della visita per gli adulti è di 10 euro.