Tre sinti raggirano i clienti all´uscita dell´ipermercato

Sarzana - A seguito di attività investigativa la Polizia di Stato ha preso tre ladri seriali di etnia sinti, due donne e un uomo tutti sulla trentina prima che commettessero l’ennesimo furto ai danni di clienti dell’Ipercoop di Sarzana. Come risultava dall’esame delle telecamere di sorveglianza la tecnica usata dai tre era sempre la stessa: due ragazze dall’apparenza insospettabile seguivano la vittima dall’uscita del centro commerciale fino alla macchina per poi distrarla con scuse banali durante le operazioni di caricamento della spesa nel bagagliaio lasciando operare indisturbato l’uomo che sottraeva non visto borsello e cellulare. I tre fuggivano poi su una Fiat Punto bianca prima serie verso destinazione ignota.



Dopo alcuni appostamenti degli investigatori della squadra di polizia giudiziaria i tre (tutte nate a Pistoia fra il 1988 e il 1992) sono stati intercettati nel parcheggio dell’Ipercoop mentre si accingevano a mettere in scena il solito redditizio copione e condotti in Commissariato per essere denunciati per furto e colpiti dal foglio di via del Questore della Spezia che impedirà loro di far ritorno nel territorio della nostra Provincia. Inoltre da accertamenti svolti sulla Punto bianca con cui si muovevano è emerso che il veicolo era privo di assicurazione e revisione, pertanto oltre alla denuncia è scattata anche una sanzione di 1500 euro con conseguente sequestro amministrativo del veicolo.