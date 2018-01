Stop al transito dei mezzi a pieno carico e limiti di velocità nell´area di Tavolara

Sarzana - In seguito alle richieste dei cittadini residenti in via Nerchia ed in particolare nel fratto fra via Alta Nuova e Via Tavolara, la Polizia Municipale di Sarzana ha emesso un'ordinanza che modifica il traffico dei mezzi pesanti nell'area. Il provvedimento firmato dalla comandante Severgnini infatti vieta il transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e del limite di velocità pari a 30 chilometri orari nel tratto interessato. Nell'ordinanza viene infatti osservato come come la mancanza di spazio per il transito e la manovra intralci e crei danni ai fabbricati mentre il limite di velocità è ritenuto necessario in seguito alle “reiterate situazioni di velocità alta tenuta dai veicoli in transito”.