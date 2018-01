Sindacati: `Renovo ultima possibilità per Marinella, siamo fiduciosi`

I rappresentanti dei lavoratori dopo l'incontro in Comune: "Per la prima volta ci siamo seduti tutti allo stesso tavolo. Questi dieci giorni saranno fondamentali".

Sarzana - “Il liquidatore Pagni è stato chiaro: o la va o la spacca, arrivati a questo punto non ci sono mezze misure”. Così i rappresentanti sindacali di Cgil e Cisl Comiti, Bertolini e Matias al termine dell'incontro di questa mattina in Comune sul futuro di Marinella.

“Se fra dieci giorni si chiude e Renovo subentra i lavoratori sono salvi – hanno sottolineato – se non sarà così si chiuderà e i ragazzi andranno a casa perché non ci sono più margini di lavoro. Detto questo anche noi esprimiamo un cauto ottimismo condiviso anche dall'azienda mantovana che ha visto spiragli positivi nella trattativa. E' stata proprio Renovo – hanno proseguito – a chiedere in modo specifico di proseguire anche con la mandria perché la produzione del latte viene ritenuta un elemento basilare. Oggi – hanno concluso - abbiamo un minimo di speranza in più perché è stata la prima volta in cui tutti hanno avuto modo di vedersi in faccia e parlare con l'obiettivo di arrivare ad una soluzione”.