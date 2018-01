Sconfitta chiavarese per il Sarzana Basket

Sarzana - A Chiavari non riesce al Sarzana Basket d’interrompere la serie di sconfitte consecutive che ormai ammonta a cinque. Sicché la spunta l’ Aurora che così agguanta proprio i sarzanesi in classsifica, anche se occorre precisare che il match è stato (sin quasi al termine) ancora più equilibrato di quanto quei sette punti di scarto finali possano far supporre, nonché che i biancoverdi erano rimaneggiatissimi…alle assenze dello squalificato Bencaster, dell’indisponibile Tesconi e dell’acciaccato Pizzanelli, in extremis s’è aggiunta quella della giovanissima ala Santini a causa di un polso.

Ad ogni modo, discreto il rientro di capitan Dell’ Innocenti, apprezzabile il debutto in campionato di Zucchini, ma forse è stato soprattutto Casini l’anima di un Sarzana duro a morire alla faccia delle defezioni.

A seguire infine gli altri risultati in quella che, in Serie C Silver ligure maschile, era la 3.a del girone di ritorno in cui spiccava lo scontro al vertice fra Cus e Tarros valso a quest’ultima l’aggancio in testa; Azimut Vado Ligure-Ardita Juventus Genova 63-41, Follo-Pegli 48-82, Tarros La Spezia-Cus Genova 54-52 e Tigullio Sport Team Santa Margherita-Satri Sam Ospedaletti 54-58.

Ne consegue una classifica che recita: Cus Genova e Tarros Spezia punti 22, Azimut Vado 16, Satri Sam Ospedaletti e Tigullio S. Margherita 14, Pegli 10, Aurora Chiavari e Abravisi Bk Luna Sarzana 8, Ardita Juve 4, Follo 2.



AURORA CHIAVARI – SARZANA BASKET 75 - 68

PARZIALI: 19-22 / 44-42 / 56-57 / 75-68.

AURORABASKET: Ferri 16, Stefani 0, Calzolari 15, Amisano 0, Pantic 11, Varrone 8, Csacirta 11, Elia 0, Muzzi 2, Poltroneri 8, Zignaigo 0, Ciotoli 4. All. Marenco.

SARZANA BK ABRAVISI LUNA BASKET: Dell’Innocenti 17, Casini 17, Somma 8, Bardi 2, Ferrari 17, Santini, Petacchi, Zucchini 3, Stagnari 4; n.e. Petacchi e Santini. All. Giannetti.

ARBITRI: Nicolò Metti e Alessandro Mariani di Genova.