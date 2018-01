Sarzana per Sarzana: `Tema della sicurezza non si risolve con inutili ordinanze`

Sarzana - "Ci troviamo ad assistere ad un gravissimo episodio avvenuto nel centro cittadino. Poniamo massima solidarietà e vicinanza verso le due persone cinvolte nella speranza che i colpevoli vengano individuati in tempi molto brevi e affidati alla giustizia". Inizia così l'intervento dell'associazione Sarzana per Sarzana in merito all'allarmante episodio di Piazza San Giorgio avvenuto nella notte fra sabato e domenica.

"Non possiamo al tempo stesso non riflettere - sottolineano Mione e soci - sul fatto che ognuno di noi ogni notte potrebbe trovarsi in quella situazione, che anche è diretta conseguenza del degrado e abbandono in cui versa la città di Sarzana. Le amministrazioni pubbliche e le istituzioni hanno il dovere di tutelare i propri cittadini e non possono chiudere gli occhi e minimizzare il problema e fingere di non vedere. Certamentre spetta alle forze dell'ordine il compito di vigilare ed intervenire ma le amministrazioni devono funzionare come stimolo e supporto affinchè polizia, carabinieri e anche la polizia municipale abbiano il personale sufficiente per affrontare con tranquillità ogni tipo di emergenza e osservare con continuità il problema garantendo presenza e controllo costante. Significa prevenire questi orribili reati e riportare serenità nella città tra i cittadini che la vivono ogni giorno. Il tema della sicurezza non si risolve con inutili e inapplicate ordinanze da parte del sindaco ma con l'attenzione seria ai problemi ed il coinvolgimento diretto assieme alle forze dell'ordine.

Occorre istituire tavoli interistituzionali con prefettura e forze dell'ordine per poter costantemente tener monitorata una situazione che altrimenti rischia di esplodere , e fatto in fretta , con intenti condivisi ed efficaci

Riteniamo sia indispensabile rivedere l’intera organizzazione della polizia locale, rendendola parte attiva del reparto sicurezza rafforzandone competenze e presenza durante tutto l'arco della giornata in affiancamento e in sinergia con Polizia e Carabinieri".